En l'autoescola més cara costa gairebé el triple que en la més barata
Aprovar el permís de conduir B a la primera costa una mitjana de 739 euros
Les autoescoles de la Corunya i Jaén tenen els preus mitjans més baixos. Els més cars són els de Bilbao i Barcelona.
FACUA.org
España-29/11/2012
Preparar-se per aconseguir el permís de conduir a la primera amb vint pràctiques costa a Espanya una mitjana de 739,38 euros, segons l’últim estudi realitzat per FACUA-Consumidors en Acció, que ha detectat diferències de preus de fins al 180,7% (765,35 euros) entre l’autoescola més cara i la més barata (veure taules).
El preu mitjà de les 112 autoescoles enquestades en dotze ciutats és un 10,1% més econòmic que l’any passat, quan el cost era de 822,71 euros.
Si es comparen preus entre les autoescoles d’una mateixa ciutat, els usuaris poden trobar diferències qu
Únete gratis para acceder a este contenido