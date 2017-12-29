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Aquestes són les 10 ONG espanyoles amb més seguidors a Twitter al tancament de 2017
La Fundació Internacional de Drets Humans encapçala per primera vegada el rànquing, seguida de Greenpeace i Metges sense Fronteres. FACUA, en el vuitè lloc.
FACUA.org
España-29/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat per cinquè any el rànquing de les deu organitzacions no governamentals (ONG) espanyoles amb més seguidors a Twitter.
Per primera vegada, la Fundació Internacional de Drets Humans se situa en la primera posició, amb 668.000 seguidors (arrodonits al miler), enfront dels 613.000 que tenia el març de 2016, data del seguiment anterior. Greenpeace Espanya ha passat al segon lloc, amb 659.000 seguidors (585.000 al començament de l’any passat). En tercer lloc repeteix Metges sense Fronteres, amb 426.000 (397.000 en el rànquing de 2016).
Amics de la Terra torna a ocupar el quart lloc, amb 310.000 seguidors. Al cinquè puja Unicef Espanya, amb 260.000 follo
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