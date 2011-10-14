Assegurances Santander Central Hispano retorna a un consumidor més d'1.000 euros cobrats indegudament
L'assegurat tenia contractada en la seva pòlissa una cobertura per desocupació des del 2004 de la qual no va ser informat que no podria acollir-se a ella per ser autònom.
FACUA.org
Murcia-14/10/2011
L’Associació Murciana de Consumidors i Usuaris, Consumur, integrada en FACUA-Consumidors en Acció, ha aconseguit, a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor que gestiona a Caravaca de la Cruz, que la companyia asseguradora de l’entitat financera Santander Central Hispano retorni 1.005,91 euros a un consumidor, import que l’entitat li havia cobrat indegudament des del 2004.
I.S.C. va acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Caravaca de la Cruz el passat mes de juliol, després de comprovar que la cobertura de desocupació inclosa en la pòlissa d’un segur contractat en 2004 amb Assegurances Santander Central Hispano no cobria la situació de
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