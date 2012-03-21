Avui, Ryanair demanarà en els tribunals que les denúncies de FACUA contra els seus fraus milionaris siguin silenciades
Se celebra l'audiència prèvia del procediment obert al Jutjat de Primera Instància número 22 de Sevilla. L'aerolínia irlandesa pretén censurar les declaracions públiques de l'associació davant les seves pràctiques lesives pels drets dels passatgers.
FACUA.org
España-21/03/2012
Aquest dimecres 21 de març Ryanair demanarà a un jutge que les denúncies de FACUA-Consumidors en Acció contra els seus fraus milionaris siguin silenciades.
La companyia irlandesa pretén que la Justícia prohibeixi a l’associació realitzar «declaracions i manifestacions públiques» sobre l’aerolínia «en les quals directa o indirectament expressi que comet abusos i fraus» amb els passatgers, que incorre en «fraus milionaris» i que «pren el pèl» o «fa burla» dels usuaris.
A les 13.15 hores tindrà lloc l’audiència prèvia del procediment obert al Jutjat de Primera Instància número 22 de Sevilla.
El ti
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