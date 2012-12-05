El judge observa certa voluntat "camufladora" en el contingut econòmic del contracte
Banc CAM, condemnat a pagar més de 100.000 euros per vendre preferents a jubilats sense formació
La sentència considera que el matrimoni no va anar "adequadament" informat del producte que contractava i dels riscos que assumia.
FACUA.org
España-05/12/2012
El jutjat de primera instància número 5 de València ha condemnat a Banc CAM a abonar els 100.551 euros invertits en preferents per un matrimoni de jubilats en considerar que l’entitat no els va informar «de forma clara, completa i en termes comprensibles» sobre les característiques del contracte que subscrivien.
En una sentència del passat mes d’octubre, el jutge detecta una «certa voluntat camufladora» en contingut econòmic real de l’acord i dóna la raó a la parella, de la qual ressalta que eren inversions «minoristes, amb escassa formació acadèmica i nul·la formació financera».
Els afectats van invertir la totalitat o gairebé totalitat d
Únete gratis para acceder a este contenido