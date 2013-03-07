FACUA.org/lapeorempresa
Bankia, ING Direct, La Tienda en casa, Orange i Vitaldent competeixen pel Pitjor Anunci de l'Any
Els consumidors poden votar als seus 'favorits' i també als nominats a la Pitjor Empresa i La Pitjor Pràctica Empresarial.
FACUA.org
España-07/03/2013
Bankia, ING Direct, La Tienda en casa, Orange i Vitaldent competeixen pel Pitjor Anunci de l’Any. Es tracta d’una de les categories dels premis convocats per quart any per FACUA-Consumidors en Acció, al costat de la Pitjor Empresa i La Pitjor Pràctica Empresarial, i que els consumidors poden votar en la web Facua.org/lapeorempresa.
Els cinc nominats al Pitjor Anunci de l’Any són la campanya «tot un futur junts» de Bankia, la de la tarifa publicitada enganyosament com «sense límits» d’Amena.com d’Orange, l’anunci del producte fraudulent per aprimar Carxofa de Laón de la Tienda en casa (El Corte Inglés), la campanya «l’a
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