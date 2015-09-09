Barcelona augmenta les ajudes al lloguer i imposa 12 multes a entitats per pisos buits
L'Ajuntament ha incrementat el pressupost de les ajudes en un milió d'euros i ha canviat els criteris amb l'objectiu que també es puguin beneficiar les families sense cap ingrés.
Europa Press
Catalunya-09/09/2015
L’Ajuntament de Barcelona ha augmentat les ajudes al lloguer i ha assumit tot el seu pressupost, inclòs el que li correspondria a la Generalitat, i ha imposat les dotze primeres sancions a entitats financeres per tenir durant més de dos anys habitatges buits.
En una roda de premsa celebrada per l’alcaldessa de la ciutat comtal, Ada Colau, al costat del regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, Colau ha ressaltat que ha incrementat el pressupost de les ajudes de sis a set milions d’euros i que ha canviat els criteris amb l’objectiu que també es puguin beneficiar les famílies sense cap ingrés, cosa que abans no passava i que Colau ha
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