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Barcelona aumenta las ayudas al alquiler e impone doce multas a entidades por pisos vacíos

El Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto de las ayudas en un millón de euros y ha cambiado los criterios con el objetivo de que también se puedan beneficiar las familias sin ningún ingreso.

Europa Press
Cataluña-09/09/2015
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El Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado las ayudas al alquiler y ha asumido todo su presupuesto, incluido el que le correspondería a la Generalitat, y ha impuesto las doce primeras sanciones a entidades financieras por tener durante más de dos años viviendas vac&iacut

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