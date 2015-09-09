Barcelona aumenta las ayudas al alquiler e impone doce multas a entidades por pisos vacíos
El Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto de las ayudas en un millón de euros y ha cambiado los criterios con el objetivo de que también se puedan beneficiar las familias sin ningún ingreso.
Europa Press
Cataluña-09/09/2015
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Imagen: srgprcker (CC BY-NC 2.0)
El Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado las ayudas al alquiler y ha asumido todo su presupuesto, incluido el que le correspondería a la Generalitat, y ha impuesto las doce primeras sanciones a entidades financieras por tener durante más de dos años viviendas vac&iacut