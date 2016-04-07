Barcelona multarà a les subministradores si no impedeixen els talls a les famílies més vulnerables
La Llei d'emergència habitacional i pobresa energètica de Catalunya contempla sancions d'entre 7.000 i 10.000 euros.
Europa Press
Catalunya-07/04/2016
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa que l’Ajuntament estudia sancionar a les companyies subministradores d’electricitat si tallen els subministraments sense respectar el principi de precaució i si no disposen de l’informe d’exclusió que preveu la Llei d’emergència habitacional i pobresa energètica, que el Parlament va aprovar al juliol després d’una ILP d’Aliança contra la Pobresa Energètica, Desc i PAH.
A més, Colau ha explicat que ha encarregat informes jurídics sobre com tramitar sancions a companyies subministradores si no col.laboren per afrontar la pobresa energètica, que af
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