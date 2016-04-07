Barcelona multará a las suministradoras si no impiden los cortes a las familias más vulnerables
La Ley de emergencia habitacional y pobreza energética de Cataluña contempla sanciones de entre 7.000 y 10.000 euros.
Europa Press
Cataluña-07/04/2016
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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con las tenientes de alcalde Laia Ortiz y Janet Sanz, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado que multará a las eléctricas que corten el suministro por impago a familias vulnerables. | Imagen: Europa Press.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que el Ayuntamiento estudia sancionar a las compañías suministradoras de electricidad si cortan los suministros sin respetar el principio de precaución y si no disponen del info