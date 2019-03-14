FACUA.org/peorempresa
BBVA, Endesa, Ryanair i Vodafone, nominades en la 10a edició dels premis a La Pitjor Empresa de l'Any
Els consumidors poden començar a votar a partir d'aquest divendres 15 de març, Dia Mundial dels Drets dels Consumidors.
FACUA.org
España-14/03/2019
BBVA, Endesa, Ryanair i Vodafone són les quatre nominades en la desena edició dels premis a La Pitjor Empresa de l’Any, que FACUA-Consumidors en Acció organitza des de 2010.
Els consumidors podran votar a la seva favorita a la web FACUA.org/peorempresa a partir d’aquest divendres 15 de març, en què es commemora el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. La setmana passada, FACUA va donar a conèixer els nominats en una altra de les categories d’aquests premis: El Pitjor (i més masclista) Anunci de 2018.
Es tracta d’un esdeveniment que FACUA llança cada any per censurar els greus
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