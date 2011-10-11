BlackBerry registra nous problemes de connexió
Els 'smartphones' han començat aquest dimarts a funcionar amb normalitat, però sobre les 13.00 hores es torna a repetir la incidència: les BlackBerry no tenen connexió a Internet.
FACUA.org
Europa-11/10/2011
Poques hores després de solucionar els problemes de connexió de les seves smartphones, la companyia Research In Motion (RIM) està experimentant de nou la mateixa incidència.
Els mòbils BlackBerry d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica no van tenir connexi�ó a Internet aproximadament entre les 11.00 hores del dilluns 10 d’octubre i les 01.00 del dimarts 11, hora peninsular espanyola.
Durant el dimarts els smartphones van començar a funcionar amb normalitat però aproximadament a les 13.10 hores d’aquest dia es va tornar a repetir la incidència: les BlackBerry no tenien connexió a Internet.
La companyia canadenca no ha confirmat el problema però fonts properes
Únete gratis para acceder a este contenido