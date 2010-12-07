Brussel"les estudia introduir un número de telèfon únic per a les empreses operatiu en tots els Estats membres
Es busca facilitar l'oferta de serveis transfronterers i d'atenció al client.
FACUA.org
Europa-07/12/2010
La Comissió Europea estudia la possibilitat d’introduir un número únic per a les empreses que sigui operatiu en tots els Estats membres com a forma de consolidar el mercat únic europeu i, molt especialment, facilitar a les empreses oferir serveis transfronterers i d’atenció al client.
La comissària d’Agenda Digital, Neelie Kroes, ha reconegut que el fet que les empreses es vegin en l’actualitat obligades a tenir un número de telèfon diferent en cada Estat membre «dificulta el desenvolupament de serveis paneuropeus al client» i els dificulta «posar-se en contacte amb elles» i tenir «un accés més directe», mentre que la falta d’un número únic afegeix «costos suplementaris» per a les empreses.
A més, Brussel»les rec
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