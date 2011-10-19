Brusselles investiga possibles pactes de preus lligats a l'Euríbor
La CE ha realitzat inspeccions per sorpresa en bancs de diversos Estats membres davant les sospites que hagin aconseguit acords il"legals per repartir-se el mercat dels derivats financers.
FACUA.org
Europa-19/10/2011
Funcionaris de la Comissió Europea han realitzat inspeccions per sorpresa en bancs de diversos Estats membres davant les sospites que hagin aconseguit acords il·legals per pactar preus i repartir-se el mercat dels derivats financers lligats a l’Euríbor.
«La Comissió tem que les empreses en qüestió podrien haver violat les regles antimonopoli de la UE que prohibeixen els càrtels i les pràctiques comercials restrictives», segons ha anunciat en un comunicat.
Les inspeccions van començar el 18 d’octubre. Seguint la seva pràctica habitual, l’Executiu comunitari no ha desvetllat el nombre ni la identitat de les entitats afectades, ni tampoc els Estats membres involucrats.
Les inspeccions
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