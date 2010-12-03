Brussel"les vol generalitzar la factura electrònica d'aquí a 2020
La mesura podria permetre estalviar al voltant de 240.000 milions d'euros en sis anys.
FACUA.org
Europa-03/12/2010
La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que proposarà mesures per eliminar els obstacles que dificulten l’emissió de factures electròniques a fi que aquestes es converteixin en la principal manera de facturació d’aquí a 2020.
La substitució de les factures de paper per factures electròniques a l’UE podria permetre estalviar al voltant de 240.000 milions d’euros en sis anys, segons Brussel»les.
Les factures electròniques permetrien a les empreses reduir els terminis de pagament, disminuir els riscs d’error i també les despeses d’impressió i tramesa. Tanmateix, en l’actualitat la tramesa i recepció de factures electròniques «són operacions sovint complexes i costoses, sobretot quan es fa entre països i per part de les pim
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