CaixaBank retorna a un usuari 1.200 euros que li va cobrar per reclamacions de descobert durant 13 anys
FACUA Jaén va reclamar que li abonés les quantitats, ja que no es corresponien a un "servei realment prestat". En total, van ser més de 80 comissions.
FACUA.org
Jaén-15/07/2019
Després de l’acció de FACUA-Consumidors en Acció, CaixaBank ha retornat 1.262 euros que va cobrar a un usuari durant tretze anys per més de vuitanta comissions indegudes relacionades amb «reclamació d’impagats» de dos préstecs hipotecaris que tenia contractats. L’entitat s’havia limitat a enviar-li missatges automatitzats sense realitzar gestions efectives per a reclamar el pagament, alguna cosa que segons el Banc d’Espanya és contrari a les bones pràctiques bancàries.
Ángel M.V., resident a Linares, tenia contractats dos préstecs hipotecaris amb CaixaBank. El gener de 2019, l’entitat va enviar a l’usuari un resum anual d’interesso
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