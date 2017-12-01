A LA SEVA WEB SEGUEIX FENT SERVIR UNA LÍNIA DE TARIFACIÓ ADDICIONAL
Catalunya obre expedient sancionador a Wizz Air per usar un 807 en l'atenció al consumidor
Després de la denúncia de FACUA, l'organisme de Consum català també ha expedientat aquesta aerolínia hongaresa per no tenir un telèfon gratuït a l'atenció als consumidors de Catalunya.
FACUA.org
España-01/12/2017
L’Agència Catalana del Consum ha obert un expedient sancionador a l’aerolínia hongaresa Wizz Air després de la denúncia de FACUA-Consumidors en Acció per tenir una línia de tarifació addicional 807 associada al seu telèfon d’atenció al client.
L’associació assenyala en la seva denúncia que el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableix en l’apartat segon del seu article 21 que els telèfons d’atenció al client no podran suposar «un cost superior a la tarifa bàsica».
Wizz Air usa el número de telèfon de tarifació addicional 807.403.359, que li dóna grans beneficis per cad
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