Cau una xarxa acusada d'estafar 65.000 usuaris de tot Espanya amb trucades de tarifació addicional
Les víctimes rebien una trucada telefònica a la que amb prou feines els donava temps a contestar per la seva escassa durada; en tornar automàticament la trucada saltava un nombre 905 amb un missatge de veu informant d'una suposada entrega d'un paquet postal.
Europa Press
España-17/12/2014
La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Barcelona a sis persones i ha imputat tres per cometre estafes a 65.000 usuaris de telefonia de tot Espanya, mitjançant la utilització de l�ínies telefòniques de tarificació addicional a través de trucades a un número que començava per 905.
Les víctimes rebien una trucada telefònica d’un terminal de telefonia mòbil al qual no donava temps a contestar per la seva escassa durada, i al tornar la trucada els saltava una veu automatitzada que els informava del lliurament d’un paquet postal.
Per rebre’l, indicaven l’usuari que havia de trucar al 90-5X-XX-XXX, desconeixent que es tractava d’una línia de tarif
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