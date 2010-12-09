Celebració del 6è Diàleg Internacional sobre la Crisi Mundial de l'Aigua
FACUA participa aquest divendres, igual com en edicions anteriors, com a entitat observadora.
FACUA.org
Internacional-09/12/2010
FACUA-Consumidors en Acció en participarà aquest divendres 10 de desembre, com a entitat observadora, en el 6è Diàleg Internacional sobre la Crisi Mundial de l’Aigua, organitzat per Green Cros i que tindrà lloc al Campus de Cantoblanco, de la Universitat Autònoma de Madrid.
En aquesta ocasió, els temes centrals són la cooperació internacional en matèria d’aigua i biodiversitat i les experiències pràctiques des del terreny que puguin aportar les ONGs. Una edició que cobra especial importància des de que el passat mes de juliol Nacions Unides adoptés una resolució que reconeix el Dret a l’Aigua i al Sanejament com un dret humà essencial per al ple gaudi del dret a la vida.
En aquest 2010 se celebra, a més, l’Any Internacional de la Biodiversitat.
Únete gratis para acceder a este contenido