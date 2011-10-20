Citigroup sancionada a EUA per vendre productes financers sense informar del seu risc
L'entitat ha acordat pagar 285 milions de dòlars per posar fi a una querella per enganys en la venda de derivats hipotecaris.
FACUA.org
América-20/10/2011
L’entitat nord-americana Citigroup ha arribat a un acord amb la Comissió de Valors i Borsa d’Estats Units (SEC en la seva sigles en anglès) mitjançant el qual abonarà 285 milions de dòlars (206 milions d’euros) per posar fi a una querella per enganyar als inversors en la venda de derivats de deute hipotecari.
La SEC havia acusat al principal corredor de borsa de l’entitat d’enganyar als inversors en la venda d’1.000 milions de dòlars (725,2 milions d’euros) en obligacions col·lateralizades de deute (CDOs) lligades al mercat immobiliari nord-americà, contra les quals Citigroup va apostar quan el mercat va mostrar signes d’angoixa.
Aquests derivats van entrar en *default e
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