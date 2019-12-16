Competència d'Hongria multa a Facebook amb 3,6 milions d'euros per anunciar-se "gratis" sense ser-ho
L'acusa d'obtenir beneficis usant l'activitat en internet i les dades dels usuaris. El lema de Facebook va canviar l'agost passat de "és gratis i ho serà per sempre" a "és ràpid i fàcil".
FACUA.org
Internacional-16/12/2019
L’Autoritat hongaresa de Competència ha multat a la xarxa social Facebook amb 3,6 milions d’euros (1.200 milions de forintos) per anunciar-se com «gratis» encara que mai ho ha estat.
Segons informa Business Insider España
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