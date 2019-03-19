Competència obre expedient sancionador a Correus
D'un possible incompliment de la seva obligació de lliurar la correspondència a les bústies dels habitatges d'una urbanització de la localitat cordovesa de Rute.
FACUA.org
España-19/03/2019
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha acordat incoar un nou expedient sancionador a la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA, per possible infracció de la normativa del sector postal.
La incoació d’aquest sancionador estaria motivada pel presumpte incompliment per part de Correus de les condicions de lliurament dels enviaments postals en una urbanització de la localitat de Rute (Còrdova). Aquesta situació es va produir entre 2016 i 2017. La incoació es produeix com a conseqüència de la denúncia plantejada per un dels particulars que resideix a la zona.
El lliurament de les trameses postals ordinaris s’ha de fer com a regla general a la bústia de cad
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