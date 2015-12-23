Segona sentència contra el propietari del negoci editorial i jurídic Ausbanc
Condemnats Ausbanc, Luis Pineda i Luis Suárez Jordana per inventar que Rubén Sánchez va fer facturas falses
El propietari i el director de publicacions d'Ausbanc hauran de tuitejar la decisió durant deu dies. Els demandats han d'indemnitzar al portaveu de FACUA amb 90.000 euros i pagar les costes.
FACUA.org
España-23/12/2015
El titular del Jutjat de Primera Instància número 11 de Sevilla ha condemnat al negoci jurídic i editorial Ausbanc, el seu propietari, Luis Pineda Salido, i el seu director de publicacions, Luis Suárez Jordana, per «intromissió il·legítima en el dret a l’honor» del periodista i portaveu de FACUA-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez.
Els advocats i empresaris P
Únete gratis para acceder a este contenido