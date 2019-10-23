Coneix els teus drets en les compres online
Sabies que tens 14 dies naturals per a decidir si et quedes amb el producte o el retornes? I que si es retarden a retornar-te l'abonat quan s'incompleix el contracte pots reclamar el doble de l'import?
FACUA.org
España-23/10/2019
Sabies que quan compres a distància tens 14 dies naturals per a decidir si et quedes amb el producte o el retornes? I que si es retarden a retornar-te l’abonat per la compra quan s’incompleix el contracte pots reclamar el doble de l’import? FACUA t’assessora en aquestes i altres qüestions perquè coneguis els teus drets a l’hora de comprar per internet o per telèfon.
Quina informació has de tenir quan vas a comprar a distància?
A l’inici de la compra, la web del comerç ha d’indicar-te de manera clara si hi ha restriccions de lliurament i quines són les modalitats de pagament. També has de conèixer les característiques del bé o servei q
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