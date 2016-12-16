nomascortesdeluz.org
Convocades mobilitzacions en més de 40 ciutats contra els talls de llum i abusos tarifaris # Apagón21D
Les 25 organitzacions de la societat civil impulsores del manifest nomascortesdeluz.org i partits que donen suport les seves reivindicacions també criden a una apagada d'una hora el 21D a partir de les 19 h.
FACUA.org
España-16/12/2016
Les 25 organitzacions de la societat civil impulsores del manifest nomascortesdeluz.org, partits polítics que donen suport les seves reivindicacions i nombrosos col·lectius locals han convocat concentracions i manifestacions el dimecres vinent 21 de desembre a quaranta ciutats de tot l’Estat (consulta-aquí).
A més de les mobilitzacions al carrer, els promotors de la iniciativa han convocat una apagada d’una hora a les 19 h, que estan impulsant a les xarxes socials amb les etiquetes #
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