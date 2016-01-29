Davant el tancament de les seves clíniques dentals Funnydent, FACUA crea una plataforma d'afectats
L'equip jurídic de l'associació està preparant accions contra l'empresa, propietat de Cristóbal López Vivar. Té vuit centres a Madrid i Catalunya.
FACUA.org
España-29/01/2016
Davant el tancament sense previ avís de les clíniques dentals Funnydent, FACUA-Consumidors en Acció ha engegat una plataforma d’afectats per assessorar-los sobre els seus drets. L’equip jurídic de l’associació està preparant accions contra el grup empresarial propietari d’aquests centres en defensa dels pacients que s’han trobat amb la seva clausura aquest dijous.
Per unir-se a la plataforma d’afectats solament cal emplenar un formulari en aquesta mateixa web (l’adreça de la qual és Facua.org/funnydent). A les xarxes socials, FACUA està donant a conèixer les seves accions amb l̵
Únete gratis para acceder a este contenido