Els teus drets
"Defiende tus derechos para torpes", nou llibre de Paco Sánchez Legrán
Il·lustrat per Forges, exposa de manera clara i amena els problemes més habituals que poden sofrir els consumidors, quins són els seus drets i com poden actuar per defensar-los.
FACUA.org
España-15/06/2012
Defiende tus derechos para torpes és el nou llibre de Paco Sánchez Legrán, un dels promotors dels moviments veïnals i de consumidors a Espanya i president de FACUA-Consumidors en Acció.
Sánchez Legrán també presideix la Fundació FACUA per a la Cooperació Internacional i el Consum Sostenible, a la qual ha cedit els seus beneficis per drets d’autor, el 11% dels ingressos que generi el llibre per a l’editorial. La Fundació els dedicarà al desenvolupament d’activitats de cooperació internacional.
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