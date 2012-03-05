Des d'aquest dimarts els consumidors podran votar la Pitjor Empresa, El Pitjor Anunci i La Pitjor Pràctica Empresarial de l'any
Els nominats al Pitjor Anunci de l'Any són campanyes de Danone, Apple, Endesa, Metro de Madrid i Movistar.
FACUA.org
España-05/03/2012
Des d’aquest dimarts 6 de març, els consumidors espanyols podran votar la Pitjor Empresa, El Pitjor Anunci i La Pitjor Pràctica Empresarial de l’any.
A les 11.30 hores, FACUA- Consumidors en Acció presentarà en roda de premsa la llista completa de nominats, cinc per cada categoria.
L’any passat, a la segona edició d’aquests premis, Movistar va ser triada per segona ocasió La Pitjor Empresa. El Pitjor Anunci va ser per a la campanya dels pagarés de Nova Rumasa, el frau la família Ruiz Mateos que va afectar a milers d’inversors. La negativa de les elèctriques a llançar ofertes competitives que millorin la tarifa fixada pel Ministeri d’Indústria
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