Desarticulada una banda especialitzada a clonar targetes manipulant els caixers automàtics
Els detinguts dissimulaven en els caixers una boca lectora i una càmera d'enregistrament amb els quals aconseguien la informació de les bandes magnètiques de les targetes i els números PIN dels usuaris.
FACUA.org
España-27/12/2010
La Policia Nacional ha desarticulat un grup especialitzat a clonar targetes bancàries manipulant els caixers automàtics, un mètode amb el qual els sis detinguts van arribar a realitzar extraccions d’efectiu per més de 300.000 euros, principalment en entitats amb seu a la capital, com ha informat aquest diumenge la Jefatura Superior de Policia de Madrid.
Per copiar les dades i el codi secret dels usuaris utilitzaven sofisticats dispositius que dissimulaven en els caixers automàtics. Els beneficis obtinguts eren remesos a Bulgària, país de procedència dels detinguts.
La investigació va arrencar a l’abril, quan es va tenir coneixement d’una organització d’origen búlgar especialitzada en aquesta modalitat delictiva assentada a la Comunitat de Madrid
Únete gratis para acceder a este contenido