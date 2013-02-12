La companyia, condemnada a pagar a l'associació les costes del procediment
Desestimen una altra demanda de Ryanair contra FACUA per criticar les seves irregularitats
"No només estan en joc els constants fraus econòmics o atemptats contra la dignitat dels usuaris que comet la companyia, sinó les vides dels seus passatgers", va denunciar l'associació davant els incidents de l'estiu.
FACUA.org
España-12/02/2013
La titular del Jutjat de Primera Instància número 16 de Sevilla ha desestimat la demanda formulada per Ryanair contra FACUA-Consumidors en Acció en considerar que les seves crítiques pels incidents ocorreguts el passat estiu no vulneren el seu dret a l’honor.
La sentència condemna a la companyia aèria a pagar a FACUA les costes del procediment (prem aquí per llegir la sentència). Ryanair pretenia que l’associació retirés del seu web, FACUA.org, dos comunicats emesos el 5 i el 7 de setembre de 2012, li abonés 10.000 euros d’indemnitzac
Únete gratis para acceder a este contenido