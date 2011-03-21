Desmantellada una xarxa dedicada a l'estafa i blanqueig de capitals per Internet
La Policia Nacional deté a dotze persones a la Corunya i a altres vint-i-set en la resta d'Espanya.
FACUA.org
España-21/03/2011
La Policia Nacional ha detingut a dotze persones a la Corunya i a altres vint-i-set en la resta d’Espanya acusades d’un suposat delicte d’estafa i blanqueig de capitals a través d’Internet, on aconseguien contrasenyes de comptes bancaris a través de la tècnica del phishing.
L’Operació Costat, desenvolupada al llarg dels últims mesos de 2010 i principis de 2011, ha estat duta a terme pel Grup de Delinqüència Econòmica i Tecnològica de la Comissaria Provincial de la Corunya. L’import del defraudat ascendeix a més de 140.000 euros.
El cas ha estat del tipus delictiu conegut com phishing, que consisteix en l’enviament de correus electrònics que simulen procedir d’una entitat bancària o caixa d’est
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