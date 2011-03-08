Desmantellada una xarxa il"legal de venda de vigoritzants sexuals
Els venien com a productes naturals quan en realitat eren medicaments sense autorització sanitària.
FACUA.org
España-08/03/2011
El Servei de Protecció de la Naturalesa de Màlaga (Seprona) de la Guàrdia Civil, en col»laboració amb inspectors del Districte Sanitari Costa del Sol, han detingut a quatre persones i han aconseguit desmantellar una xarxa il»legal de venda de productes potenciadors de l’impuls sexual, que subministraven com a substàncies naturals.
L’operació Stérol s’ha realitzat dins del marc d’un pla d’actuacions específiques per combatre la venda il»legal de medicaments, a través d’Internet i venda telefònica, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
Les quatre persones, tres de nacionalitat anglesa i una espanyola, presumptament introduïen els medicaments il»legals a Espanya sense embalatge, per després comercialitzar-los com a
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