Després de la denúncia de FACUA, la CNMC multa a Naturgy amb 1,2 milions d'euros
Va enviar una comunicació a gairebé 50.000 clients amb tarifa referenciada a la TUR per indicar-los que els donaria d'alta de forma automàtica en una altra ocultant-que encariria la seva factura fins a un 15%.
FACUA.org
España-15/03/2019
Després de la denúncia presentada per FACUA-Consumidors en Acció el juliol de 2017, La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat amb 1.200.000 euros a Gas Natural Serveis SA (actualment denominada Naturgy Iberia SA).
L’empresa va enviar una comunicació, a gairebé 50.000 clients de gas de la seva comercialitzadora de mercat lliure la tarifa estava referenciada a la TUR (Tarifa d’Últim Recurs, regulada pel Govern). En ella, Naturgy els indicava que els canviaria automàticament a una altra tarifa tret que plantegessin expressament la seva negativa trucant a un número de telèfon, ocultant-que aquesta n
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