Després de l'actuació de FACUA, Vodafone proposa tirar a un punt net un router pel qual demanava 109 euros
Un usuari de Cantàbria va intentar durant mesos retornar l'equip sense que la companyia li aclarís com. Gairebé un any i mig després, confirma en una carta que no tenia intenció de recuperar-lo.
FACUA.org
Cantabria-29/03/2019
Després d’exigir durant mesos a un usuari que es va donar de baixa el pagament de 109 euros per un router que no li permetia tornar, Vodafone ha anul·lat el càrrec i convidat a l’afectat a llençar-lo a un punt net. Com a conseqüència de la reclamació presentada per FACUA, la companyia ha posat de manifest de manera implícita que en molts casos, la clàusula per la qual s’obliga als clients a tornar els equips no és més que un parany per intentar cobrar-altra factura després que donin per acabats els contractes, ja que en realitat no se’ls torna a donar ús i acaben tirant.
Després d’haver sol·licitat la portabilitat de la seva línia a una altra
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