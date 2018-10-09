Després de les denúncies de FACUA, multen a 4 proveïdors de línies 902: pagaven per les trucades rebudes
L'associació va demanar el 2015 l'obertura d'una investigació sobre l'ús lucratiu d'aquests telèfons d'atenció al client per a ingressar un percentatge de l'import de cada trucada.
FACUA.org
España-09/10/2018
Després de les denúncies de FACUA-Consumidors en Acció, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat a quatre proveïdors de serveis de telecomunicacions per proporcionar un benefici econòmic a les empreses que contractaven amb elles numeracions amb prefix 902, una infracció tipificada com a greu per la Llei general de telecomunicacions. L’associació considera ridícules les quanties de les sancions, que no arriben a la suma de 90.000 euros.
El 2015, FACUA va sol·licitar a les autoritats de consum i telecomunicacions que obrissin una investigació per conèixer quines empreses es lucraven il·legalment utilitzant telèfons d’atenció al client
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