Entre 2008 i 2015
Després negar-se a reparar una finestra, SegurCaixa acaba tornant 2.500 euros a un soci de FACUA
Durant 9 anys, li va cobrar la pòlissa del seu habitatge de Portugal. Quan va notificar el seu primer sinistre el 2017, la companyia va cancel·lar el contracte amb l'argument que només era vàlid per a immobles a Espanya.
FACUA.org
Sevilla-01/03/2019
Després de la reclamació de FACUA Sevilla, SegurCaixa Adeslas li ha tornat a Maxi Vázquez, soci de FACUA Sevilla, 2.533 euros corresponents a les primes anuals abonades entre els anys 2008 i 2015 de la pòlissa que va contractar, ja que no tenia cap validesa per no donar-li cobertura a Portugal.
Maxi té un habitatge al país lusità, concretament a Sagres. La seva compra la va finançar amb Caixabank, que li va oferir una assegurança de llar que gairebé una dècada després s’ha descobert que mai va poder utilitzar. La prima anual de la pòlissa rondava els 300 euros. La companyia asseguradora li va anul·lar la pòlissa sense ell demanar-ho en e
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