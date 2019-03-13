De 125 grams
Detecten api no declarat en envasos de cafè amb aroma de xocolata de la marca CaféO
La Aecosan informa que els lots afectats d'aquest producte són el 18079009 i el 18261016.
FACUA.org
España-13/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció alerta que l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha detectat api no declarat en els lots 18.079.009 i 18.261.016 dels envasos de cafè amb aroma de xocolata de 125 grams de la marca CaféO, procedent d’Espanya.
La Aecosan ha informat que aquest producte ha estat comercialitzat en totes les comunitats autònomes espanyoles, a més de França i Portugal.
L’Agència, dependent del Ministeri de San
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