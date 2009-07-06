Detinguda una dona per practicar medicina estètica sense titulació en cases i perruqueríes
Els tractaments consistien a injectar silicona líquida i àcid hialurónico en pòmuls, llavis i altres parts del rostre.
FACUA.org
España-06/07/2009
Agents de la Policia Nacional han detingut a una dona de 43 anys que realitzava intervencions de medicina estètica sense cap tipus de titulació i autorització i en cases particulars, perruqueríes i centres d’estètica, segons va informar aquest diumenge la Direcció general de Policia i de la Guàrdia Civil.
Els tractaments consistien a injectar silicona líquida i àcid hialurónico en pòmuls, llavis i altres parts del rostre, i els portava a terme en domicilis particulars, perruqueríes i centres d’estètica en diferents llocs d’Espanya.
A més han estat arrestades dues persones més, una per facilitar anestèsia que prèviament havia sostret en un hospital de Madrid on treballa com auxiliar d’infermeria en urgències pediàtriques, i la segona per realitzar
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