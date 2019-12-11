Dieselgate: Els socis de FACUA podran continuar batallant contra Volkswagen en tribunals alemanys
Els afectats personats en la causa de l'Audiència Nacional tenen ara la via de presentar demandes individuals amb els advocats als quals va recórrer la federació de consumidors alemanya VZBV.
FACUA.org
Europa-11/12/2019
Els socis de FACUA-Consumidors en Acció afectats pel dieselgate podran continuar batallant contra Volkswagen en els tribunals alemanys. Els afectats personats en la causa oberta en l’Audiència Nacional tenen ara la via de presentar demandes individuals amb els advocats als quals va recórrer la federació de consumidors d’Alemanya Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) per a interposar allí una demanda col·lectiva a la qual es van sumar centena
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