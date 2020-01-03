El 35% de les joguines tenen preus idèntics en les sis grans superfícies analitzades per FACUA
L'associació ha realitzat un estudi comparatiu entre Juguettos, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor i Toys'R'Us.
FACUA.org
España-03/01/2020
El 35% de joguines té preus idèntics en les sis grans superfícies analitzades per FACUA-Consumidors en Acció. L’associació ha realitzat un estudi comparatiu sobre els preus de 170 joguines, en el qual ha detectat una molt escassa competència entre els principals establiments del país.
Seixanta de les joguines, més de la tercera part dels enquestats, tenen una diferència de preus inferior a l’1%. En vint d’ells, el preu és exactament el mateix en tots els establiments que els comercialitzen (vegeu taules).
En 14 dels casos les diferènc
Únete gratis para acceder a este contenido