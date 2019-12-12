El 35% dels usuaris ha d'esperar una setmana o més per a aconseguir cita amb el seu metge de família.

L'enquesta de FACUA posa de manifest que els majors terminis per a obtenir la cita es donen a Andalusia, Balears, Canàries, Catalunya i Comunitat Valenciana.

FACUA.org
España-12/12/2019

El 34,7% dels usuaris ha d’esperar una setmana o més per a aconseguir cita amb el seu metge de família en la sanitat pública. És una de les conclusions d’una enquesta en l’àmbit estatal realitzada per FACUA-Consumidors en Acció sobre els terminis que han d’esperar els usuaris per a aconseguir cita amb el seu metge de capçalera en la sanitat pública.

Només el 24,6% dels pacients enquestats per FACUA van obtenir la cita mèdica per a l’endemà o el mateix dia en què la van sol·licitar. El 52,8% ha d’esperar un termini de

Únete gratis para acceder a este contenido
Hacerme socioIniciar sesión

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos