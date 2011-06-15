FACUA enquesta a més de 10.000 consumidors
El 52% dels usuaris de mòbil ha sofert el cobrament de serveis no sol"licitats
Set de cada deu creuen que els serveis d'atenció al client de les companyies donen habitualment informació incorrecta.
FACUA.org
España-15/06/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat les conclusions de la seva 5ª Enquesta nacional sobre la qualitat de les companyies de telefonia mòbil (veure taula o veure informe complet) en la qual han participat més de 10.000 usuaris.
Davant els nombrosos abusos i fraus que es produeixen en matèria de telecomunicacions, el sector més denunciat pels consumidors en FACUA des de fa més d’una dècada, només el 2% dels usuaris creu que les autoritats protegeixen bé els seus drets. Enfront del 63% que considera que no e
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