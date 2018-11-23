El Banc d'Espanya multa a Bankia, amb un total de 2,1 milions per infraccions greus en contractes
Es tracta de dues sancions per "incompliment de normes" i una altra per "realització d'actes o operacions prohibides". Dues d'elles han estat imposades a Banc Mare Nostrum, absorbida el 2017 per Bankia.
Europa Press
España-23/11/2018
El Banc d’Espanya ha sancionat a Bankia amb tres multes per un import total de 2,1 milions d’euros per la comissió d’infraccions de caràcter molt greu i greu en saltar determinades normes relacionades amb la Llei d’Economia Sostenible i la Llei sobre Disciplina i intervenció d’Entitats de Crèdit.
Fonts de l’entitat han explicat que les multes estan relacionades amb «deficiències burocràtiques en contractes» corresponents a l’exercici 2014.
Concretament, el supervisor bancari ha imposat a l’entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri una multa per la comissió d’una infracció greu per import de 900.000 euros a causa de la realitz
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