el Brasil multa amb 1,6 milions de dòlars a Facebook per la filtració de dades d'usuaris
L'autoritat de defensa del consumidor del país americà ha constatat que la xarxa social va traspassar la informació de 443.000 abonats a la consultora política Cambridge Analytica.
FACUA.org
América-03/01/2020
El Departament de Protecció del Consumidor (DPDC) dependent del Ministeri de Justícia i Seguretat Pública del Brasil ha imposat una sanció a Facebook de 6,6 milions de reals (uns 1,6 milions de dòlars) per filtrar dades de 443.000 usuaris brasilers a la consultora internacional Cambridge Analityca, acusada de recaptar il·lícitament dades d’usuaris als EUA que van ser utilitzats per a manipular psicològicament als votants en les eleccions dels EUA de 2016, en les quals Donald Trump va ser elegit president.
La resolució d’aquest organisme conclou que va haver-hi una pr&a
Únete gratis para acceder a este contenido