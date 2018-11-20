El butà puja un 15,4% en cinc mesos i supera els 15 euros per primera vegada des de 2015, adverteix FACUA
Davant la carestia de la bombona, l'associació reclama al Govern que modifiqui els instruments de càlcul en la revisió de tarifes que assegurin la protecció dels interessos econòmics dels consumidors.
FACUA.org
España-20/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció considera desproporcionada les pujades encadenades en el preu de la bombona de butà que s’han produït en els últims cinc mesos. Els increments de juliol, setembre i novembre sumen un 15,4%, de manera que el butà supera els 15 euros per primera vegada des del març de 2015, quan es va situar en 15,81 euros.
A partir d’aquest dimarts 20 de novembre, comprar una bombona estàndard de 12,5 kg costarà 15,33 euros (inclosos els 0,015 cèntims de l’impost d’hidrocarburs i el 21% de l’IVA), enfront dels 14,61 que es van establir a setembre i els 13,93 euros de juliol. En el primer semestre de 2018, el preu va encadenar dues baixades consecutives, situant-se en 14,69 euros al
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