El Congrés demana al Govern una avaluació de la Llei Antitabaco para abans de 2010
La proposició no de llei ha estat aprovada per unanimitat.
FACUA.org
España-19/06/2009
Tots els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats han aprovat aquest dijous, per unanimitat, una proposició no de llei per la qual insten al Govern a elaborar, abans que finalitzi l’any, un informe d’avaluació del desenvolupament, compliment i impacte de l’actual Llei Antitabaco que permeti iniciar un procés d’actualització de la mateixa en aquells aspectes que puguin ser millorables.
Després de dos anys i mig d’haver estat aprovada, la Comissió de Sanitat i Política Social de la Cambra baixa ha sol·licitat aquesta avaluació després que, com denuncia el PP, «la Llei no hagi funcionat al complet», segons va destacar el diputat socialista Alberto Fidalgo, «per falta de voluntats polítiques» en algunes comunitats.
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