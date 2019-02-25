El director de publicacions d'Ausbanc, quatre mesos a la recerca i captura per dues estafes immobiliàries
Està condemnat a 3 anys i sis mesos de presó. El fiscal del cas Ausbanc i Mans Netes ha demanat 16 anys per pertinença a organització criminal i tres delictes continuats d'extorsió.
FACUA.org
España-25/02/2019
El que va ser director de publicacions d’Ausbanc, Luis Suárez Jordana, fa quatre mesos que està la recerca i captura per al seu ingrés a la presó per dues estafes immobiliàries. El passat 22 d’octubre, la Secció Setena de l’Audiència Provincial de Madrid va dictar una interlocutòria perquè fos arrestat, atès que pesen sobre ell dues condemnes de 3 anys i sis mesos de presó per delictes comesos entre 2005 i 2007, durant la seva etapa com a conseller i posteriorment administrador únic de Grup Immobiliari Ardiaca.
Suárez Jordana va ser director general de la Societat Estatal de Promoció i Equipament de Sòl (Sepes) en la primera
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