El gas natural i el butà pujaran l'1 de juliol un 5,7%
Amb aquesta pujada acumulen un encariment del 9,5% i del 12,2% respectivament pel que fa a gener.
FACUA.org
España-30/06/2011
Els preus de dos dels combustibles més utilitzats en les llars, el gas natural i el butà, registraran a partir de l’1 de juliol pujades del 5,7%, va anunciar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
En el cas del gas natural, la pujada suposarà un increment de 2,37 euros al mes per a un usuari mitjà, o de 28,4 euros més a l’any, i serà superior per a les llars en els quals el gas s’utilitzi per a calefacció, a més de per a cuina i l’escalfament d’aigua.
La Tarifa d’Últim Recurs 1 (TUR 1) registrarà un increment del 4,61%, la qual cosa suposa una pujada de 0,68 euros al mes per al consumidor mitjà. Aquesta tarifa correspon a consums de menys de 5.000 quilowatts hora (kWh), propis d’habitatges en els quals el gas s’u
Únete gratis para acceder a este contenido