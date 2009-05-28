El Govern balear prepara un decret que preveu ajudes econòmiques per a persones celíacas
Estarà llest per a l'últim trimestre de 2009.
FACUA.org
Baleares-28/05/2009
La Conselleria de Salut i Consum de Balears, a través de la Direcció general de Planificació i Finançament, prepara un decret que recollirà ajudes econòmiques per a les persones celíacas, que estarà llest per a l’últim trimestre de 2009.
Aquesta iniciativa es podrà desenvolupar gràcies al marc legal establert en el Decret aprovat en el Consell de Govern de dia 12 de setembre de 2008, que permet que Balears pugui disposar d’una cartera de serveis complementària de salut a càrrec dels pressupostos autonòmics.
En relació a aquesta iniciativa, el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, va destacar que els dos principals objectius són augmentar el diagnòstic precoç i donar «més informació i ajudes per a les persones que es vegin afectades, ja que sab
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