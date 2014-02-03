La llum ha pujat un 75,4% en deu anys per a l'usuari mitjà
El Govern puja al febrer un 18% el terme de potència i baixa un 7% el d'energia elèctrica
Brussel·les justifica recepció de la denúncia de FACUA per l'incompliment de la directiva europea sobre el mercat interior de l'electricitat.
FACUA.org
España-03/02/2014
FACUA-Consumidors en Acció informa que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha pujat al febrer un 17,9% el terme de potència i ha baixat un 6,9% el d’energia elèctrica en les tarifes que des del mes passat denomina Preus Voluntaris per al Petit Consumidor, substituint a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR).
Segons les anàlisis de FACUA, la factura s’ha encarit un 35,1% en els últims cinc anys per a l’usuari mitjà. Amb les tarifes fixades en el primer semestre de 2009, el rebut representava 57,29 euros mensuals (impostos indirectes inclosos) i avui ascendeix a 77,38 euros. En deu anys, la pujada ha estat del 75,4%; amb els tarifes vigents durant tot 2004, l’usuari mitjà a
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